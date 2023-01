Thierry Henry negou esta terça-feira que se tenha oferecido para suceder a Roberto Martínez no cargo de selecionador da Bélgica.

Antigo adjunto do agora treinador da Seleção Nacional nos «diabos vermelhos», Henry garantiu que nunca contactou a federação belga para oferecer os seus serviços.

«Gostava de deixar claro que, ao contrário do que tem sido noticiado, nunca contactei a federação belga a oferecer os meus serviços como treinador da seleção principal. Acho que é vital que a verdade seja conhecida», disse Henry, citado pela Sky Sports.

A última experiência de Henry, ex-internacional francês, como treinador principal foi em 2020, no Montréal, já depois de ter orientado o Mónaco. Na Bélgica, foi adjunto de Martínez no Mundiais de 2018 e 2022 e no Euro 2020.