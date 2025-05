A polícia belga deteve 63 pessoas na sequência dos distúrbios de domingo após a final da Taça da Bélgica, em Bruxelas, que terminou com a vitória do Club Brugge sobre o Anderlecht (2-1).

Vários adeptos do Club Brugge atacaram estabelecimentos comerciais, na noite de domingo, com cenas particularmente violentas captadas em vídeos a circular nas redes sociais, que mostram indivíduos mascarados a causar danos em montras e mobiliário urbano.

Um porta-voz da polícia, em declarações à estação de televisão local BX1, referiu que também se registaram confrontos entre agentes e adeptos de ambas as equipas, uma vez que «os do Bruges procuravam o confronto com os do Anderlecht».

O Club Brugge condenou «veementemente» os incidentes e ofereceu-se para cooperar na identificação dos autores dos incidentes.

«O futebol não pode servir de cobertura para a violência», disse um porta-voz do clube flamengo à agência de notícias belga, acrescentando que o Club Brugge «cooperará com a polícia para identificar os indivíduos envolvidos».

O presidente da Câmara de Bruxelas, o socialista Philippe Close, também criticou os distúrbios e destacou a natureza racista do violento incidente.

«Condeno veementemente a violência racista cometida por certos adeptos do Club Brugge. São atos inaceitáveis e intoleráveis. Agradeço às autoridades policiais a sua rápida intervenção», afirmou o presidente da câmara da capital.

Philippe Close pediu ainda que os envolvidos sejam banidos dos estádios e julgados, uma vez que Bruxelas é «uma cidade aberta, orgulhosa da sua diversidade» e não deixará que «os bandidos de extrema-direita a manchem».