O futebol belga está de luto pela morte de Stéphane Demol, antigo futebolista que em Portugal vestiu as camisolas do FC Porto e do Sp. Braga.

Demol, que fez parte da histórica seleção da Bélgica que chegou às meias-finais do Mundial 1986, representou o FC Porto na época 1989/90: central goleador, terminou esse ano com 12 golos, contribuindo para a conquista campeonato nacional por parte dos azuis e brancos. Mais tarde, passou pelo Sp. Braga na primeira metade da época 1994/95.

Internacional belga em 38 ocasiões, Stéphane Demol terminou a carreira em 1999/00, tendo iniciado depois uma carreira de treinador.

Stéphane Demol tinha 57 anos e morreu, segundo a imprensa belga, vítima de ataque cardíaco.

