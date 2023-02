A Federação da Bélgica anunciou esta quarta-feira que Domenico Tedesco é o novo selecionador dos Diabos Vermelhos, sucedendo a Roberto Martinez que liderou a equipa nos últimos seis anos, até ter nomeado selecionador de Portugal já em janeiro deste ano.

Domenico Tedesco, de 37 anos, nasceu em Rossano, na Itália, mas também tem nacionalidade alemã e foi na Alemanha que fez boa parte da carreira, primeiro ao serviço do Schalke, depois no Leipzig, tendo passado, pelo meio, pelos russos do Spartak Moscovo.

A federação belga anunciou ainda que o antigo internacional Frank Vercauteren será o novo diretor desportivo dos Diabos Vermelhos.