A Bélgica divulgou esta terça-feira a lista de convocados para os próximos compromissos para a qualificação do próximo Campeonato do Mundo de 2026.

No lote de 26 jogadores, o destaque «português» vai para Zeno Debast, campeão nacional pelo Sporting, mas também Diego Moreira, ex-Benfica e com dupla nacionalidade belga e portuguesa.

O jogador de 20 anos passou por todas as camadas jovens portuguesas e até, no início deste mês, tinha revelado o sonho de representar a Seleção portuguesa para jogar com Cristiano Ronaldo.

«É verdade, é um objetivo. Depois disso, é também para mim, para o orgulho da minha família, e sem mentir, é um objetivo poder partilhar o campo com o Cristiano Ronaldo. É um sonho de infância, uma coisa que eu digo a mim próprio desde pequeno, que um dia...», disse em entrevista ao podcast Paye ta graille, da página Instant Foot a 1 de maio.

A Bélgica vai entrar em campo por duas vezes nesta janela de partidas internacionais. Primeiro, contra a Macedónia do Norte, a 6 de junho e depois frente ao País de Gales no dia 9 do mesmo mês.

Os «diabos vermelhos» estão inseridos no Grupo J de qualificação para o Mundial 2026, juntamente com Macedónia do Norte, País de Gales, Cazaquistão e Liechtenstein.