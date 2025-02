Pode estar muito perto o regresso aos relvados pela seleção belga de Thibaut Courtois.

No último sábado, em entrevista à Koora Break, no podcast de Rio Ferdinand, Courtois fez questão de mencionar que se sente pronto para voltar, depois do desentendimento que teve com Domenico Tedesco, selecionador belga, agora substituído por Rudi Garcia.

«No Real Madrid era respeitado desde o presidente até às pessoas que limpavam, falava com todos, jogava com os jogadores vencedores de Bolas de Ouro, grandes estrelas e sentia que era ouvido e respeitado, mas na seleção não me sentia da mesma forma na altura em que saí. Mas, neste último ano e meio, depois de ter estado lesionado, depois de estar de fora, tenho saudades de jogar pela Bélgica, para jogar num grande torneio uma vez mais», disse o guarda-redes de 32 anos.

Agora foi a vez de Rudi Garcia confirmar o regresso às convocatórias de Courtois.

«Thibaut Courtois vai regressar à seleção nacional. Estive com ele em Madrid, antes do Real Madrid-City [n.d.r: para a Liga dos Campeões]. É uma óptima notícia para a Bélgica», disse o selecionador dos «diabos vermelhos» em declarações ao jornal francês L'Équipe.

Se sempre se concretizar o regresso, Courtois vai voltar à seleção da Bélgica quase um ano e meio depois. O último jogo pela equipa belga foi a 17 de junho de 2023, num empate frente à Áustria [1-1], para o apuramento rumo ao Euro 2024.