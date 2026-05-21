O Clube Brugge regressou esta quarta-feira aos títulos nacionais depois de empatar em casa do Mechelen (2-2), na penúltima jornada do grupo de apuramento de campeão da Liga belga.

Carlos Forbs foi titular na formação visitante e inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, no entanto, o golo foi anulado por um fora de jogo no início do lance. O Club Brugge precisava apenas de igualar o que o Union St. Gilloise fizesse no seu jogo, mas não quis esperar e Tzolis (17m) apontou o primeiro da partida com um grande remate rasteiro.

No segundo tempo o Mechelen reagiu e van Brederode (49m) voltou a igualar a partida, no entanto, o empate durou pouco pois, apenas dois minutos depois, Tresoldi voltou a marcar para os visitantes. Antes do final da partida, van den Heuvel colocou a bola onde não queria e fechou o resultado em 2-2.

O resultado acabou por ser suficiente para o Club Brugge se sagrar campeão nacional belga devido ao nulo entre o Gent e o Union St. Gilloise.

Biondic ainda marcou para os visitantes, mas o tento foi invalidado por posição irregular do avançado alemão e não conseguiram impedir imediatamente o campeonato do Brugge.

No outro jogo da noite, o Anderlecht recebeu e venceu o St. Truiden por 3-1.

Ao intervalo a equipa da casa já vencia por 2-0, com um bis de Sikan (20m e 45m+2). No segundo tempo Sissako (77m) reduziu a desvantagem para o St. Truiden, mas Bertaccini (90m+2) garantiu o triunfo do Anderlecht.