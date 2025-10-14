A partida desta segunda-feira entre a Bélgica e o País de Gales (4-2), de qualificação para o Mundial 2026, ficou marcada por um momento inusitado: uma invasão de campo de um… rato.

No decorrer do jogo, por volta dos 65 minutos, um pequeno roedor entrou no relvado e correu por vários metros, antes de parar frente a Thibaut Courtois, guarda-redes belgas.

Este tentou resolver a situação com as próprias mãos, agarrando o animal, mas o pequeno conseguiu fugir às luvas do guardião do Real Madrid. No entanto, um jogador galês guiou o rato até fora das quatro linhas.

As fotografias e vídeos do momento são memoráveis.

Ora veja:

Siga o canal de Whatsapp do Maisfutebol