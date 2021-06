Concentrado com a seleção belga, que prepara o Euro 2020, Jan Vertonghen falou esta quinta-feira sobre a experiência no Benfica.

Em conferência de imprensa, o experiente defesa-central explicou algumas diferenças do campeonato português para a Premier League e mostrou-se «feliz» pela mudança para os encarnados.

«A Liga portuguesa é muito diferente de Inglaterra. Existem alguns clubes importantes, mas a diferença de nível em relação às equipas menos boas é maior. O Benfica tem uma boa mentalidade e muita ambição, por isso estou feliz com esta transferência», afirmou, aos jornalistas.

Aos 34 anos, Vertonghen não pensa em acabar a carreira ao serviço da seleção: «Ainda sou super feliz na seleção, embora, claro, nunca se queira ser o jogador do qual as pessoas têm pena. Posso ter uma certa idade, mas isso para mim não é desculpa. Ainda me sinto bem. Haverá um momento em que terei de pensar no fim, mas ainda não é o caso.»

O belga não quer deixar a seleção nem que vença o Euro: «Claro que o selecionador não precisa de me convocar quando eu estiver numa cadeira de rodas. Queremos sempre terminar a beleza. Seria um bom cenário [retirar-se da seleção após vencer o Euro], mas depois ainda há a Liga das Nações e o Mundial dentro de um ano e meio. Portanto não, não me vejo a abandonar já a seleção.»

Vertonghen explicou ainda que não foi vacinado contra a covid-19, ao contrário dos colegas, ele que esteve infetado aquando do surto do Benfica, em janeiro.