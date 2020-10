A Bélgica anunciou, esta segunda-feira, que o defesa Jan Vertonghen deixou a concentração da equipa para regressar a Portugal.

O jogador do Benfica está a contas com uma lesão no rosto e teve de treinar com recurso a uma máscara protetora.

Em comunicado, os Diabos Vermelhos confirmaram que defesa 33 anos «não está apto» para o próximo compromisso diante da Islândia, depois de também ter falhado os encontros frente a Costa do Marfim e Inglaterra.

UPDATE: @JanVertonghen returned to his club. He couldn’t be fit enough to play against Iceland. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 12, 2020

Recorde-se que Jan Vertonghen contraiu uma fratura no malar à direita e já não tinha sido opção para Jorge Jesus na receção ao Farense.