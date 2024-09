Na sequência da derrota da Bélgica na visita a França (2-0), na segunda jornada do Grupo B1 da Liga das Nações, Toby Alderweireld, outrora capitão dos «Diabos», criticou a exibição de Zeno Debast.

Para o central do Antuérpia, de 35 anos, o defesa do Sporting abordou mal a dividida aérea com Kolo Muani, o que permitiu o remate de Dembélé. Na recarga, Muani assinou o 1-0.

«É preciso cabecear esta bola para frente. Ou o mais alto possível, para que a equipa possa reagir», referiu à cadeia televisiva VTM.

Já ao canal Het Laatste Nieuws, Alderweireld reforçou o argumento, mas acrescentou: «É lamentável».

A Bélgica divide o segundo lugar do Grupo B1 com a França, com três pontos, enquanto a Itália lidera a solo.