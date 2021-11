De fora da lista de convocados para os jogos de qualificação para o Mundial de 2022, Radja Nainggolan criticou o selecionar da Bélgica, Roberto Martínez, que não convoca o médio desde 2016.

«Se não tenho muitas internacionalizações, a culpa é dele, não é do meu estilo de vida. Com o [Marc] Wilmots fiz um bom Campeonato Europeu, em 2016, depois o Martínez veio e afastou-me da seleção», disse no programa Extra Time da televisão belga VRT.

«Os outros treinadores sempre me aceitaram como eu era, deixavam-me fumar na esplanada. Qual é o problema? Os meus pulmões estão treinados. Não acho que haja nada de mal em fumar uns cigarros. Relaxa-me. Faço isso para evitar o stress», acrescentou.

O jogador do Antuérpia acredita que o técnico espanhol não o vai voltar a convocar, mas diz que «recusaria» integrar os trabalhos da seleção caso fosse convocado, lembrando que Roberto Martínez «estava convencido» de que o médio «iria criar mau ambiente no balneário».