Romelu Lukaku vai falhar os particulares da Bélgica frente a Estados Unidos e México por decisão do próprio jogador.

Através das redes sociais, a Bélgica confirmou a decisão do atleta, que não viaja com a restante comitiva para se «focar» no treino e «otimização» da condição física.

Recorde-se que Romelu Lukaku soma apenas sete jogos pelo Nápoles esta temporada, sendo que nenhum deles foi a titular e não entra nas opções de Antonio Conte desde 6 de março, com a receção ao Torino.