Bélgica
Há 1h e 3min
Bélgica anuncia ausência de Lukaku de amigáveis por decisão própria
Avançado falha jogos com Estados Unidos e México para se «focar» no treino e «otimização» da condição física
DIM
Avançado falha jogos com Estados Unidos e México para se «focar» no treino e «otimização» da condição física
DIM
Romelu Lukaku vai falhar os particulares da Bélgica frente a Estados Unidos e México por decisão do próprio jogador.
Através das redes sociais, a Bélgica confirmou a decisão do atleta, que não viaja com a restante comitiva para se «focar» no treino e «otimização» da condição física.
Recorde-se que Romelu Lukaku soma apenas sete jogos pelo Nápoles esta temporada, sendo que nenhum deles foi a titular e não entra nas opções de Antonio Conte desde 6 de março, com a receção ao Torino.
Romelu Lukaku will not take part in the upcoming Red Devils friendlies in the US against the United States and Mexico.— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 24, 2026
Romelu has chosen to focus on training to further optimize his physical condition. The KBVB respects his decision and wishes him the best of luck.
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