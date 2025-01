Radja Nainggolan foi detido na manhã desta segunda-feira, por suspeitas de tráfico de droga.

Segundo relatos vindos da Bélgica, a ex-estrela da Inter e da Roma, foi detida, como parte de uma investigação sobre contrabando de drogas provenientes da América do Sul para a Europa, que tinham como porta de entrada o porto de Antuérpia.

«A polícia judiciária federal de Bruxelas efectuou trinta buscas domiciliárias na segunda-feira de manhã, no âmbito de um dossier do departamento de criminalidade organizada do Ministério Público de Bruxelas. As buscas domiciliárias tiveram lugar principalmente na província de Antuérpia e em Bruxelas. A investigação diz respeito a factos suspeitos de importação de cocaína da América do Sul para a Europa, através do porto de Antuérpia, e da sua redistribuição na Bélgica. Podemos confirmar que o futebolista (Radja Nainggolan) foi privado da sua liberdade no âmbito deste processo. Dado que os interrogatórios estão atualmente em curso, e em conformidade com o princípio da presunção de inocência, não serão feitos mais comentários nesta fase.», refere o Ministério Público de Bruxelas.

De recordar que o médio assinou recentemente pelo KSC Lokeren-Temse, clube da segunda divisão belga, e na passada sexta-feira estreou-se com um golo de canto direto, no jogo que terminou empatado a uma bola, contra o Lierse Kempenzonen.

Esta não é a primeira vez que o jogador de 36 anos se envolve com a justiça, depois de episódios por conduzir sob efeito de álcool.