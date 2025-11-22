Bélgica
Atenção, Sporting: Club Brugge vence antes da visita a Alvalade
Hans Vanaken marcou o golo solitário da partida, com Carlos Forbs a titular
O Club Brugge, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, triunfou este sábado na receção ao Charleroi, por 1-0, antes de visitar Alvalade.
A disputar a 15.ª jornada do campeonato belga, a equipa de Bruges, com Carlos Forbs a titular, resgatou os três pontos com um golo solitário de Hans Vanaken, assistido por Joaquin Seys, aos 59 minutos.
No que toca à classificação, o Club Brugge segue em segundo lugar, com 32 pontos, menos quatro que o líder Union St. Gilloise. O Charleroi está em nono, com 18.
O Sporting-Club Brugge está marcado para esta quarta-feira, pelas 20h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.
