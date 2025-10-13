Mundial 2026: Debast e Bélgica vencem no País de Gales e assumem liderança
Belgas a uma vitória do Mundial, Macedónia com lugar de play-off em risco
Debast foi totalista pela Bélgica na visita ao País de Gales (4-2), na quarta ronda da fase de qualificação para o Mundial 2026. Ao contrário do defesa do Sporting, Lukebakio (Benfica) não somou minutos, permanecendo no banco.
Num encontro equilibrado, o central Rodon inaugurou o marcador a favor dos anfitriões ao oitavo minuto. Todavia, Kevin de Bruyne, de penálti (18 minutos), e o defesa Meunier (24m) operaram a reviravolta. E a vantagem belga foi ampliada aos 76 minutos, quando De Bruyne capitalizou novo penálti.
Por fim, o médio Broadhead reduziu aos 89m, enquanto o avançado Trossard resolveu a contenda (4-2), em cima do minuto 90.
Face ao empate a um golo entre Macedónia do Norte e Cazaquistão, a Bélgica assume a liderança do Grupo J, com 14 pontos, um de vantagem sobre a Macedónia, que leva um jogo a mais. No terceiro posto continua o País de Gales, com dez pontos, três de vantagem o Cazaquistão, já eliminado. No fundo permanece o Liechtenstein, sem pontos.
Na quinta e penúltima jornada desta fase, a 15 de novembro, a Bélgica visita o Cazaquistão, enquanto o País de Gales joga em Liechtenstein. Por sua vez, a Macedónia do Norte só volta à ação a 18 de novembro, com a visita ao País de Gales.
