O Club Brugge, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu esta terça-feira o Patro Eisden por 1-3, para os oitavos de final da Taça da Bélgica.

O Brugge adiantou-se primeiro no marcador, por Nielsen (13m) mas Van Eenoo (31m) fez o empate para a equipa do segundo escalão e assim se manteve até ao intervalo.

No segundo tempo, Vanaken (58m) e Jashari (81m) fecharam o resultado a favor do próximo adversário do Sporting na Champions.

Com este triunfo, o Club Brugge avança para os quartos de final da Taça da Bélgica.