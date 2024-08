Thibaut Courtois decidiu fazer uma pausa na sua participação pela seleção da Bélgica e em causa está a relação com o selecionador Domenico Tedesco.

Através das redes sociais, o guardião do Real Madrid admite que a decisão surgiu após uma longa reflexão, com o intuito de não quebrar a «atmosfera de cordialidade» no balneário. Courtois deixa ainda uma mensagem de agradecimento aos adeptos e diz-se «privilegiado» por ter representado a seleção belga em 102 ocasiões.

«Infelizmente, após os acontecimentos com o treinador e depois de muita reflexão, decidi não voltar à seleção belga enquanto se mantiver no comando técnico. Ainda assim, aceito a minha quota de responsabilidade e olhando para o futuro, a falta de confiança em Tedesco não contribuía para a atmosfera necessária de cordialidade», pode ler-se na mensagem.

Veja aqui a mensagem partilhada por Courtois na íntegra: