Vítor Bruno foi anunciado como novo treinador do Anderlecht, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol. O técnico português, de 43 anos, assinou contrato válido por duas temporadas com o histórico emblema belga.

Depois de ter integrado a equipa técnica do FC Porto entre 2017 e 2025, primeiro como braço-direito de Sérgio Conceição e depois como treinador principal, Vítor Bruno abraça agora a primeira experiência no estrangeiro enquanto técnico principal.

No comunicado oficial, o Anderlecht destaca a experiência acumulada pelo treinador no FC Porto, onde conquistou vários títulos como adjunto e venceu a Supertaça de Portugal já como treinador principal, além de ter orientado os dragões em 29 partidas e na Liga Europa.

Vítor Bruno não chega sozinho a Bruxelas. O novo treinador será acompanhado pelos adjuntos Vítor Gouveia e Nuno Piloto, ambos oriundos da estrutura técnica portista. Pedro Oliveira assumirá funções como preparador físico e Luís Ferreira será o treinador de guarda-redes, enquanto Jérémy Taravel mantém-se na equipa técnica.

«Com a contratação de Vítor Bruno, o Anderlecht escolheu um treinador que defende um futebol moderno, atrativo e dominante. É também conhecido pela sua exigência, mentalidade vencedora e ética de trabalho», pode ler-se.

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