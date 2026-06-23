OFICIAL: Vítor Bruno é o novo treinador do Anderlecht
Antigo técnico do FC Porto assina por duas temporadas
Antigo técnico do FC Porto assina por duas temporadas
Vítor Bruno foi anunciado como novo treinador do Anderlecht, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol. O técnico português, de 43 anos, assinou contrato válido por duas temporadas com o histórico emblema belga.
Depois de ter integrado a equipa técnica do FC Porto entre 2017 e 2025, primeiro como braço-direito de Sérgio Conceição e depois como treinador principal, Vítor Bruno abraça agora a primeira experiência no estrangeiro enquanto técnico principal.
No comunicado oficial, o Anderlecht destaca a experiência acumulada pelo treinador no FC Porto, onde conquistou vários títulos como adjunto e venceu a Supertaça de Portugal já como treinador principal, além de ter orientado os dragões em 29 partidas e na Liga Europa.
Vítor Bruno não chega sozinho a Bruxelas. O novo treinador será acompanhado pelos adjuntos Vítor Gouveia e Nuno Piloto, ambos oriundos da estrutura técnica portista. Pedro Oliveira assumirá funções como preparador físico e Luís Ferreira será o treinador de guarda-redes, enquanto Jérémy Taravel mantém-se na equipa técnica.
«Com a contratação de Vítor Bruno, o Anderlecht escolheu um treinador que defende um futebol moderno, atrativo e dominante. É também conhecido pela sua exigência, mentalidade vencedora e ética de trabalho», pode ler-se.
Welcome to Royal Sporting Club Anderlecht, Vítor Bruno. ★★★ pic.twitter.com/vfjNH5oONA— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 23, 2026