O St. Gilloise sagrou-se, na tarde deste domingo, campeão belga, interrompendo o jejum que durava há quase um século. A vitória caseira frente Gent, por 3-1, contou com o defesa Tiago Araújo (ex-Estoril e Benfica) a titular entre os visitantes.

Destaque para a exibição de Andri Gudjohnsen, internacional pela Islândia que bisou, com golos aos 68 e 75 minutos. Este título escapava ao St. Gilloise desde 1935.

