Vítor Bruno: «Lukaku? Se tiver o número dele, eu ligo-lhe...»
Novo treinador do Anderlecht comenta eventual interesse do clube no internacional belga
Novo treinador do Anderlecht comenta eventual interesse do clube no internacional belga
Vítor Bruno foi oficialmente apresentado como treinador do Anderlecht e um dos temas em cima da mesa foi a abordagem do clube no mercado de transferências... mais concretamente o eventual interesse em Romelu Lukaku.
Em declarações aos jornalistas, o ex-treinador do FC Porto brincou com a situação e assegurou que, caso o avançado do Nápoles se mude para o clube belga, terá de trabalhar como todos os outros.
«Se tiver o número dele (Lukaku), eu ligo-lhe. Está a pressionar o Antoine (diretor desportivo do Anderlecht), não é? Estou muito feliz com o Cvetkovic, com o Sikan e com o Bartaccini, que pode jogar como avançado. Os nossos objetivos estão muito bem definidos. Se o Lukaku vier, terá de trabalhar. Não há garantia de que jogue», afirma.
Assista às declarações de Vítor Bruno: