Vítor Bruno foi oficialmente apresentado como treinador do Anderlecht e um dos temas em cima da mesa foi a abordagem do clube no mercado de transferências... mais concretamente o eventual interesse em Romelu Lukaku.

Em declarações aos jornalistas, o ex-treinador do FC Porto brincou com a situação e assegurou que, caso o avançado do Nápoles se mude para o clube belga, terá de trabalhar como todos os outros.

«Se tiver o número dele (Lukaku), eu ligo-lhe. Está a pressionar o Antoine (diretor desportivo do Anderlecht), não é? Estou muito feliz com o Cvetkovic, com o Sikan e com o Bartaccini, que pode jogar como avançado. Os nossos objetivos estão muito bem definidos. Se o Lukaku vier, terá de trabalhar. Não há garantia de que jogue», afirma.

Assista às declarações de Vítor Bruno: