Bella Angel é uma popular golfista britânica. A jogadora de 22 anos tem mais 215 mil seguidores no Instagram e é frequentemente notícia na imprensa inglesa, mais pelos atributos físicos do que pelos atributos técnicos. Mesmo assim, Bella Angel não desiste de ser cada vez melhor na modalidade e frequentemente publicar imagens nos relvados a treinar.

Para além de se dedicar ao golfe, a atleta também experimentou o boxe. Não como praticamente, mas como ring girl: as meninas que nos intervalos passam com uma placa a anunciar que número de assalto se vai seguir. Aconteceu num combate com fins beneficientes, na Universidade de Loughborough, e deixou Bella Angel muito orgulhosa da experiência.