Jorge Jesus não está surpreendido com o primeiro lugar do Sporting e defende que o campeonato vai ser competitivo e ainda vai ter muitas oscilações, mas assume que tem alguma «preocupação» por não ser o Benfica a liderar nesta altura.

«Entre as quatro equipas que podem disputar o primeiro lugar, entre aquelas que têm dado indicações para isso, são os três grandes e o Sp. Braga é uma equipa que se quer intrometer entre os três e tem todo o direito para isso. Se é surpresa o Sporting estar há duas jornadas em primeiro? Não me surpreende nada. O campeonato vai ter varias oscilações na classificação. Já foi o Benfica, hoje é o Sporting, amanhã ou daqui a duas jornadas pode ser o FC Porto. São equipas que têm capacidade para isso. Vai ser um campeonato competitivo, o que interessa é chegar o fim em primeiro. Mas claro que é melhor andar em primeiro do que andar em segundo», começou por destacar.

Ainda assim, o Benfica parte para o jogo com menos sete pontos do que o Sporting. «Só tenho uma preocupação: é não estar eu em primeiro, que já estive até à quinta jornada. Se é o Sporting, o FC Porto ou o Sp. Braga não tem importância nenhuma. A minha preocupação é se não está o Benfica, o resto não me importa», destacou ainda.

O Benfica investiu bem mais do que o Sporting para a presente temporada, mas Jorge Jesus considera que não são os orçamentos que ganham títulos. «Os três grandes têm um passado histórico para que isso possa acontecer. As equipas caracterizam-se pelos golos que fazem, os números financeiros têm influência mas não são determinantes. Se fosse determinante, o Benfica, o Sporting e o FC Porto nem sequer entravam na Champions ou na Liga Europa. Se fosse pelos orçamentos íamos lá fazer o quê? Mas vamos com ambição de poder disputar com as outras equipas», comentou ainda.