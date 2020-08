Agora é oficial: Ben Chilwell é reforço do Chelsea para a próxima temporada.

O lateral-esquerdo inglês foi contratado ao Leicester e rubricou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, informaram os blues em comunicado no site oficial.

«Estou encantado por me juntar ao Chelsea neste período tão entusiasmante para o clube. Mal posso esperar por fazer parte desta equipa jovem e dinâmica», afirmou, citado na nota do clube.

Aos 23 anos, Chilwell conhece assim o terceiro clube da carreira: além do Leicester, onde se formou e se estreou no futebol profissional, o defesa jogou ainda por empréstimo no Huddersfield.