O encontro entre o Benevento e a Juventus teve uma paragem ao minuto 10 para homenagear Diego Armando Maradona.

Grande rival dos bianconeri quando atuou no Nápoles, o astro argentino foi recordado por todos os que se encontravam no estádio, com o jogo a parar para que um aplauso generalizado.

Com um efeito digital, surgiu na tv a imagem de Diego Maradona refletida nas bancadas do recinto.