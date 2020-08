Bruno Cortez, jogador que passou pelo Benfica na época 2013/14 e colega de Everton Cebolinha no Grémio de Porto Alegre, abordou a iminente transferência do extremo para o clube encarnado.

«Ele perguntou-me onde é que eu morava. Disse-lhe que o ambiente é bom, o clube em si é muito bom, estruturado. Ele vai dar-se super-bem», começou por dizer em entrevista ao Globoesporte.

Recorde-se que Cortez não chegou a concluir a época 2013/14 no Benfica, tendo apenas realizado sete jogos. Ainda assim, ficou com o nome inscrito no título da equipa orientada na altura por Jorge Jesus. «Falei: já fui campeão, agora vais correr atrás», disse.

Próximo de Cebolinha desde 2017, o lateral brasileiro de 33 anos afirmou que o extremo internacional brasileiro merece a melhor das sortes e deu a transferência para a Luz como consumada. «Ficamos felizes por tem. Tem-nos ajudado muito e é um menino de ouro. Toda a gente gosta dele. Ficamos tristes, mas ao mesmo tempo felizes. Vai para um novo sonho, um novo projeto. Está muito feliz e motivado», concluiu.