Gonçalo Ramos vai jogar novamente pelo Benfica B, depois de ter sido suplente não utilizado pela equipa principal na derrota frente ao Gil Vicente (1-2).



O jovem avançado está no onze da formação secundária para a visita ao Vizela, com início marcado para as 20h00 e referente à 29.ª jornada da II Liga.



Onze inicial do Benfica B: Svilar, Fábio Baptista, Kalaica, Morato, Frimpong, Diogo Mendes, David Tavares, Samu, Úmaro, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.



Suplentes: Fábio Duarte, Gonçalo Loureiro, Rafael Rodrigues, Rafael Brito, Csoboth, Martim Neto, Jair, Tiago Gouveia e Duk