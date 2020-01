O Estoril venceu em casa o Benfica B por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da II Liga.

O único golo do jogo foi apontado logo aos 2 minutos, pelo avançado brasileiro Juninho Vieira.

Refira-se que pela equipa B do Benfica alinharam Morato, Tiago Dantas, Nuno Tavares e David Tavares, todos jogadores já utilizados por Bruno Lage na equipa principal esta temporada.Daniel dos Anjos e Gonçalo Ramos, nomes recentemente referidos pelo técnico das águias como estando próximos de serem lançados, também foram utilizados por Renato Paiva.

Com este resultado, o Estoril passa a somar 28 pontos e está a oito pontos dos lugares de promoção.

Já o Benfica mantém-se com 21 pontos e divide o 14.º posto com a equipa B do FC Porto.