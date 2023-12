O Benfica B foi derrotado na noite desta quarta-feira na visita aos londrinos do Crystal Palace em encontro da 3.ª jornada do Grupo C da Premier League International Cup. No VBS Community Stadium, os pupilos de Nelson Veríssimo foram incapazes de operar a reviravolta durante a 2.ª parte. Até ao intervalo, o marcador apenas mudou aos 10 minutos, aquando do golo de Roshaun Mathurin, jovem avançado inglês de 19 anos.

Durante a pausa, Veríssimo optou por lançar o médio Rafael Luís, para o lugar do defesa Lenny Lacroix. Contudo, quando se esperava a reação das águias, os anfitriões dilataram a vantagem, à passagem dos 57’. O tento foi assinado por outro jovem avançado inglês, Ademola Ola-Adebomi, de 20 anos.

Depois, então, surgiu a resposta dos portugueses, com o avançado Gustavo Varela a capitalizar um passe de José Marques. Mas o ímpeto ofensivo dos encarnados foi escasso, e o marcador fixou o 2-1 até ao derradeiro soar do apito.

Do banco do Benfica B saíram ainda João Tomé (70’) e Marcos Zambrano (82’), para os lugares de José Marques e Francisco Domingues, respetivamente. Os encarnados terminaram a partida reduzidos a 10 elementos, pela expulsão direta de Tiago Parente aos 96’.

As jovens águias – os únicos embaixadores de Portugal na prova – continuam sem vitórias num grupo composto por oito equipas, ainda que cada participante dispute quatro partidas em solo inglês. Seguem em frente os primeiros e segundos classificados, assim como os dois melhores terceiros.

Na jornada inaugural, o Benfica B empatou a um golo na visita ao Liverpool. Os encarnados voltam à prova a 8 de janeiro, pelas 19h, aquando da visita ao Fulham.

Por agora, o foco da equipa de Nelson Veríssimo centra-se na II Liga e na receção ao Nacional, agendada para sábado às 18h.