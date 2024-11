Após dois jogos se ganhar, o Benfica B regressou aos triunfos, ao bater no Alverca por 2-1. Na 11.ª ronda, Hugo Félix deu vantagem às águias aos 10 minutos, mas Andrezinho fez o empate ao minuto 21.

A igualdade manteve-se até aos 84 minutos, altura em que o defesa Joshua Wynder resolveu o jogo no Seixal.

Com este resultado, a formação de Nélson Veríssimo regressa ao pódio da II Liga - perdido provisoriamente nesta jornada - com 20 pontos, menos 3 do que o Tondela (2.º) e 4 do que o Penafiel. As águias têm ainda um jogo a menos.

Com a vitória na 𝗖𝗔𝗕𝗘𝗖̧𝗔 🧠💥 Foi assim que Joshua Wynder deu a vitória às jovens águias 🦅#LigaPortugal #LigaPortugalMeuSuper #SLBBALV pic.twitter.com/B8CmrIinQt — Liga Portugal (@ligaportugal) November 10, 2024

Torreense marca aos 90+8m

A encerrar a jornada, o Torreense triunfou na receção à União de Leiria. Ao golo dos visitantes, aos 41m por Jair Silva, seguiu-se a resposta de Manuel Pozzo, de penálti (44m).

No segundo tempo, e depois de Ryan Guilherme desfalcar a U. Leiria, por expulsão (87m), David Costa desfez o nó. Estavam decorridos 90+8m quando o médio soltou a festa em Torres Vedras.

Assim, os comandados de Tiago Fernandes são sétimos, com 16 pontos, a oito do líder Penafiel. Por sua vez, a União de Leiria permanece no 14.º posto, com 12 pontos, mais três face à linha de água.