O Leixões venceu o Benfica B, no Seixal, por 1-0 no jogo inaugural da jornada 23 da II Liga.



Na estreia de Rui Pedro pelos Bebés do Mar, o único golo da partida foi anotado por Derick Poloni, de grande penalidade, aos 22 minutos.



Refira-se que os encarnados estiveram perto do empate. Vukotic acertou no poste da baliza de Stefanovic.



Com este triunfo o Leixões, orientado por Manuel Cajuda, chegou aos 32 pontos e sentou-se provisoriamente no 9.º lugar. Por sua vez, o Benfica B é 14.º com 28 pontos.



Lembre-se que esta sexta-feira que o emblema de Matosinhos foi condenado a duas épocas sem competir nos escalões profissionais.