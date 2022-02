O Chaves venceu na receção ao Rio Ave (2-1) e subiu ao pódio da II Liga.

Este encontro confirmou o bom momento dos flavienses, que venceram oito das últimas nove partidas disputadas. Já os vilacondenses, tropeçam pelo segundo jogo seguido.

Em jogo de atraso da 17.ª jornada, o pontapé de saída retardou 45 minutos devido a uma falha na iluminação do Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.

Problemas técnicos resolvidos, o Rio Ave até entrou melhor, mas foi a equipa de Vítor Campelos quem chegou à vantagem no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Wellington aproveitou a passividade de Costinha e abriu o marcador. Dois minutos depois, foi Bachi quem apareceu solto no corredor esquerdo para finalizar com um remate cruzado.

No segundo tempo, o Rio Ave foi atrás do prejuízo, ainda mais galvanizado após a expulsão de Nwankwo Obiora, que viu o vermelho direto e deixou os flavienses em inferioridade numérica.

Em cima do quinto minuto de compensação, Ronan marcou pelo segundo jogo consecutivo e ainda deu esperanças aos homens comandados por Luís Freire.

Ainda assim, o único lance que se seguiu foi uma bola ao ferro por parte do Chaves.

Com o calendário acertado, os flavienses ocupam o terceiro lugar, com os mesmos 39 pontos do quarto, Feirense. Já o Rio Ave, perdeu a hipótese de chegar ao topo da tabela e é quinto, com 38 pontos somados. Com 40, Casa Pia e Benfica B partilham a liderança da II Liga.