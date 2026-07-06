Benfica B arranca pré-temporada com 25 jogadores
Equipa de Nélson Veríssimo tem oito jogos de preparação marcados até ao início de agosto
Equipa de Nélson Veríssimo tem oito jogos de preparação marcados até ao início de agosto
O Benfica B apresentou-se esta segunda-feira ao trabalho, arrancando para a pré-temporada com um conjunto de 25 jogadores e a realização dos habituais exames médicos e avaliações físicas.
Um grupo com três guarda-redes, nove defesas, sete médios e seis avançados. Federico Coletta, que esteve no Europeu de Sub-19, foi autorizado a apresentar-se mais tarde.
Na programação da pré-temporada estão definidos oito jogos: Sintrense (11 de julho), Juventude SC (15 de julho), Torreense (18 de julho), Farense 18 de julho), Casa Pia (25 de julho), Mérida (25 de julho), Mafra (1 de agosto) e Atlético CP (1 de agosto).
O novo plantel do Benfica B
Guarda-redes: Arnas Voitinovicius, Gonçalo Sobral e Leonardo Lopes
Defesas: Martim Ferreira, Tiago Parente, Leandro Martins, Duarte Soares, Guilherme Gaspar, João Capucho, João Conceição, Diogo Rocha e Ricardo Neto
Médios: Nuno Félix, Tomás Cruz, Francisco Neto, Tiago Freitas, Stevan Manuel, Rafael Quintas e Tiago Rodrigues
Avançados: Olívio Tomé, Jelani Trevisan, Eduardo Fernandes, Francisco Silva, Dilan Neves e Tomás Soares