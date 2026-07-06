O Benfica B apresentou-se esta segunda-feira ao trabalho, arrancando para a pré-temporada com um conjunto de 25 jogadores e a realização dos habituais exames médicos e avaliações físicas.

Um grupo com três guarda-redes, nove defesas, sete médios e seis avançados. Federico Coletta, que esteve no Europeu de Sub-19, foi autorizado a apresentar-se mais tarde.

Na programação da pré-temporada estão definidos oito jogos: Sintrense (11 de julho), Juventude SC (15 de julho), Torreense (18 de julho), Farense 18 de julho), Casa Pia (25 de julho), Mérida (25 de julho), Mafra (1 de agosto) e Atlético CP (1 de agosto).

O novo plantel do Benfica B

Guarda-redes: Arnas Voitinovicius, Gonçalo Sobral e Leonardo Lopes

Defesas: Martim Ferreira, Tiago Parente, Leandro Martins, Duarte Soares, Guilherme Gaspar, João Capucho, João Conceição, Diogo Rocha e Ricardo Neto

Médios: Nuno Félix, Tomás Cruz, Francisco Neto, Tiago Freitas, Stevan Manuel, Rafael Quintas e Tiago Rodrigues

Avançados: Olívio Tomé, Jelani Trevisan, Eduardo Fernandes, Francisco Silva, Dilan Neves e Tomás Soares