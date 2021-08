O Benfica B entrou em grande na II Liga, goleando o Nacional no Seixal por 5-0, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por três golos de diferença.

Num jogo que foi adiado um dia devido às condições meteorológicas que impediram o Nacional de viajar no sábado, Vukotic abriu o marcador aos 13m e Henrique Araújo ampliou a vantagem seis minutos depois. Em cima do intervalo, já nos descontos, João Ferreira apontou o 3-0.

Ao intervalo, Costinha fez duas mudanças na equipa insular, mas as trocas não resultaram e logo no segundo minuto da segunda parte, Umaro Embaló fez 4-0. A fechar o jogo, já na compensação, Duk foi derrubado na área do Nacional e converteu o respetivo penálti, fechando o resultado.

O resultado avultado permite à equipa de Nelson Veríssimo assumir a liderança no final da primeira jornada, ultrapassando o Rio Ave na diferença de golos, depois de os vilacondenses terem vencido a Académica por 5-1.

No outro jogo da II Liga, o Penafiel venceu em casa do Vilafranquense por 1-0, com o golo a ser apontado por Amorim aos 89 minutos.