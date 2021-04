O médio do Benfica, Tiago Araújo, sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito e foi operado esta segunda-feira, no Hospital da Luz, confirmou o clube encarnado, no seu sítio oficial.

Na mesma nota, os encarnados dão conta que «a cirurgia e o pós-operatório imediato decorreram sem complicações» e que o atleta de 20 anos deve ter «alta hospitalar durante esta terça-feira» para iniciar a recuperação.

Tiago Araújo não foi opção na vitória da equipa B ante o Feirense, por 2-0, no domingo, para a II Liga, tendo sido utilizado pela última vez no passado dia 2 de abril, na derrota forasteira por 2-1 ante o Varzim.

O jovem jogador das águias leva 23 jogos e dois golos pela equipa B em 2020/2021, numa época já marcada pela estreia absoluta na equipa principal, no jogo para a Taça de Portugal, ante o Paredes, clube que disputa o Campeonato de Portugal.