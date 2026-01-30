O Benfica vai defrontar o Real Madrid no play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O sorteio realizou-se esta sexta-feira, em Nyon, e determinou que Mourinho vai regressar a uma casa que bem conhece, e na qual já foi campeã nacional.

Os jogos do play-off estão marcados para 17 e 18 de fevereiro, a primeira mão, e para 24 e 25 de fevereiro, a segunda mão.