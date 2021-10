É a figura do momento na equipa B do Benfica, que lidera a II Liga. Luís Lopes já tinha apontado o primeiro golo da vitória na Póvoa de Varzim (0-2), na passada quarta-feira, e neste sábado apontou o golo do triunfo no reduto do Leixões, ao minuto 88 (1-2).

Nos festejos, exuberantes, o avançado tirou a camisola, que tem o número 42 nas costas e o nome…Duk.

Essa é a alcunha de Luís Lopes, herdada do pai. José Jorge Lopes jogou nos escalões inferiores do futebol português e, mais tarde, até treinou o filho no Clube de Futebol Os Montelavarenses.

Foi aí que começou a carreira de Luís Lopes, aos 9 anos, quando trocou Cabo Verde por Portugal. Teve uma curta passagem pelo Sporting, mas depois voltou a Montelavar, de onde saiu para o Oeiras quando tinha 14 anos. Seguiu-se um ano e meio no Belenenses, até ser recrutado para os juvenis do Benfica a meio da temporada 2016/17.

No Seixal não perdeu o dom para os golos, que tem somado em todos os escalões. Mais de duas dezenas nos sub-19 e nos sub-23, de resto. Na equipa B, esta época, soma três golos em seis jogos.

No passado dia 16 de fevereiro, no qual assinalou o 21.º aniversário, Duk teve como prenda um novo contrato com o Benfica.

Para além dos golos de águia ao peito, o avançado também é internacional português, embora sem qualquer jogo efetuado nos últimos dois anos. Ainda assim somou dois golos pelos sub-18, em cinco jogos, e mais dois tentos nos sub-19, em nove internacionalizações.

As boas exibições na presente temporada, na II Liga, pode reabrir-lhe as portas da Cidade do Futebol.