O Benfica B venceu o FC Porto B na última jornada da II Liga (2-1), no Seixal, num jogo em que - apesar do resultado final - os dragões garantiram a manutenção no segundo escalão.



A equipa encarnada terminou o encontro em inferioridade numérica, depois de Kalaica ter visto o segundo cartão amarelo ao minuto 78. Porém, o árbitro viria a expulsar mais três jogadores.



Após o apito final, Rodrigo Conceição desentendeu-se com Samuel Pedro, foi afastado por companheiros de equipa mas ainda fez um gesto em direção ao adversário, que caiu no relvado.



Gerou-se de imediato uma enorme confusão, com vários focos, e o árbitro Manuel Oliveira acabou por mostrar três cartões vermelhos diretos, segundo os dados apresentados pela Liga, a Rodrigo Conceição (FC Porto B), Fábio Duarte (Benfica B) e Daniel dos Anjos (Benfica B), que regressou este sábado à competição.



Veja as imagens: