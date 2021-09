O Benfica assinala esta quarta-feira o 15.º aniversário do centro de estágio do clube encarnado no Seixal.

Luisão chegou ao clube encarnado em 2003 e assistiu à reta final da construção do Benfica Campus.

«Quando eu cheguei, realmente andávamos com a casa às costas. No ano anterior à inauguração, fizemos aqui uma visita com o Ronald Koeman, todos de capacete. Eu não entendia muito porque o Seixal era uma região sem o crescimento que tem hoje, também por causa do centro de estágio», começou por dizer.

Em declarações à BTV, o antigo jogador recorda que o centro de estágio evoluiu ao longo dos anos: «Cresceu muito desde a inauguração, em termos de estrutura e espaço. O Benfica está em constante evolução.»

Nos primeiros anos de Benfica Campus, os jogadores do futebol profissional faziam as refeições a par dos jovens da formação. Luisão não esquece um episódio caricato.

«Lembro-me de um dia em que um jovem, cujo nome guardo para mim, passou junto a uma mesa e a bolsa ou o braço bateu num copo e o copo caiu. Nem olhou para trás e as ‘tias’, como chamamos aqui, tiveram de limpar. No dia seguinte, por infelicidade desse jovem, ele treinou connosco e o combinado foi que cada vez que ele tocasse na bola, íamos entrar mais forte». salientou.

O ex-jogador garante que o jovem aprendeu a lição: «Para mostrar para ele que aqui ele não tem empregados, tem de levar os valores do clube e principalmente respeitar as pessoas que trabalham no clube.»

Desafiado a eleger os maiores talentos do Seixal que viu a chegar à equipa principal do Benfica, Luisão não teve grandes dúvidas. «O mais recente é o João Félix, quando treinou connosco. Conversei com o Jonas, perguntei-lhe o que ele achava do João e ele disse logo: ‘é diferente, Luisão’. Víamos isso quando a bola chegava nele», disse.

«Na minha posição, outro exemplo é o Rúben Dias, mostrava uma liderança acima do comum e hoje veio a confirmar-se. O Rúben tinha uma liderança própria. Na primeira vez que veio treinar connosco, orientava muito, até mais do que devia. Até brincámos com ele depois, dissemos para ele ter calma», concluiu.

Atualmente, Luisão desempenha as funções de diretor técnico e performance no futebol profissional do Benfica. O antigo internacional brasileiro mostrou-se satisfeito com o início de época da equipa encarnada.

«O Benfica quando prepara uma época, é sempre ao pormenor. Os resultados estão a correr bem e fico ansioso por ver onde o Benfica pode chegar», rematou.