Rodrigo Pinho foi a grande novidade do treino realizado pelo Benfica na manhã desta quinta-feira.

Poucas horas depois do jogo de preparação contra o Sporting da Covilhã, o plantel encarnado voltou ao trabalho já com o reforço integrado.

O antigo avançado do Marítimo foi submetido a uma artroscopia ao joelho esquerdo, em junho, mas está aparentemente recuperado.

A equipa do benfica prepara agora o duelo de sábado com o Farense, em mais um ensaio de pré-época marcado para o centro de treinos do Seixal.