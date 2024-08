Os números da vitória do Benfica (3-0) não espelham como foi a noite na Luz para a equipa de Roger Schmidt. Transmitem, aliás, para quem se fica pela rama, autoridade, segurança e fiabilidade.

Aquilo que as águias não foram, nunca, na ronda inaugural do campeonato e que também não foram durante a maior parte do tempo de jogo neste sábado.

Depois da péssima imagem deixada há uma semana no Minho, o Benfica apresentou-se diante do Casa Pia com apenas uma alteração (António Silva por Morato) no onze. Avesso a revoluções, Schmidt manteve a confiança na base da equipa, talvez crente de que Famalicão tinha sido um mero acidente de percurso.

Mas, depois de um início relativamente autoritário, com Prestianni ligado à corrente e mais agressividade sem bola, ficou provado que a fórmula na qual o técnico das águias insistiu dificilmente voltaria a resultado, mesmo diante de um adversário mais frágil e mais defensivo do que o da semana passada.

Durante demasiado tempo, o futebol das águias voltou a ser previsível e a primeira parte terminou com domínio da equipa da casa nos números, mas poucas ocasiões de golo, uma lesão (Beste) e incapacidade gritante para alimentar Pavlidis.

A segunda parte caminhava no mesmo sentido até ao momento em que Schmidt vez três alterações de uma assentada. Tarde, talvez, mas ainda bem a tempo de o Benfica arrancar para um resto de noite relativamente tranquila numa altura em que a insatisfação na Luz era cada vez mais sonora.

Em poucos minutos, o 47 dos encarnados serviu com gentileza Pavlidis para o 1-0 e, depois de um calafrio provocado por Nuno Moreira, sentenciou o jogo com remate colocado de pé direito.

A fechar, Aursnes fez o 3-0, servido por Kökcü, também ele com uma boa entrada em campo (nota também para Carreras, lançado a frio, mas com um jogo competente. Por essa altura, o Casa Pia já estava rendido depois de tanto tempo a resistir ainda que sem grande sofrimento.

Mau em Famalicão, satisfatório diante do Casa Pia, mas com os primeiros pontos na Liga 2024/25 numa noite em que o seguro de Schmidt… estava no banco.