* Em Charlotte

O Benfica apresenta-se em campo diante do Chelsea com duas alterações relativamente ao último jogo diante do Bayern Munique.

Para o encontro deste sábado no Bank of America Stadium, Bruno Lage promove os regressos de Kökcü e do recuperado Florentino. Saem das opções iniciais Prestianni e Renato Sanches. Álvaro Carreras, que cumpriu castigo no último encontro, fica de fora e o técnico das águias reforça a confiança em Samuel Dahl depois das indicações positivas há quatro dias.

Acompanhe o AO VIVO do Benfica-Chelsea no AO VIVO do Maisfutebol.

Onze do Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Dahl; Florentino, Leandro Barreiro e Kökcü; Di María Pavlidis e Schjelderup.

(artigo em atualização)