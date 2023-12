Benfica e Famalicão defrontam-se nesta sexta-feira pela segunda vez no Estádio da Luz no espaço de algumas semanas.

Depois da Taça de Portugal em novembro, jogo em que os encarnados levaram a melhor, as duas equipas medem agora forças para a 15.ª jornada da Liga.

Em caso de vitória, as águias isolam-se na liderança da Liga e colocam pressão sobre o Sporting, que só entra em campo no dia seguinte, no Algarve frente ao Portimonense.

Para este jogo, o Benfica tem três baixas de habituais titulares: Otamendi, que cumpre castigo, Tengstedt, por lesão, e Ángel Di María, que foi dispensado deste último jogo de 2023.

OS ONZES PROVÁVEIS PARA O BENFICA-FAMALICÃO