Cloé Lacasse, avançada canadiana que foi preponderante no percurso que terminou com o primeiro título de campeão nacional conquistado pelo futebol feminino do Benfica, renovou contrato pelos encarnados até 2024.

A jogadora de 27 anos está no Benfica desde o verão de 2019, tendo conquistado desde então um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Cloé Lacasse soma 47 golos em 52 jogos ao serviço do Benfica. Esta época faturou por 22 ocasiões, uma delas no dérbi com o Sporting que deu o título às águias no fim de semana passado.