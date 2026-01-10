Benfica vence Rio Ave e afunda vilacondenses na tabela
Águias venceram Rio Ave por 2-0. Vitória bate Sp. Braga em dérbi minhoto
Águias venceram Rio Ave por 2-0. Vitória bate Sp. Braga em dérbi minhoto
O Benfica venceu a formação do Rio Ave por 2-0, em jogo a contar para a nona jornada da Liga Feminina. Ao intervalo, o Benfica já vencia por 2-0 com golos da alemã Anna Gasper (9m) e Catarina Amado (45m). Na segunda parte, a equipa visitante não foi capaz de criar qualquer «calafrio». Deste modo, o Benfica soma a segunda vitória consecutiva.
Com esta vitória, o conjunto «encarnado» reforça a liderança no campeonato com 23 pontos (mais oito que o segundo lugar). Por outro lado, o Rio Ave afunda-se ainda mais na tabela e ocupa o penúltimo lugar, com apenas seis pontos.
Já o V. Guimarães segue na corrida pelo pódio da Liga e vence dérbi do Minho, frente ao Sp. Braga por 2-1. A equipa visitante podia ter começado o jogo a vencer, contudo, Asdis Karen Halldorsdottir falhou de grande penalidade ao minuto 30. Quem não desperdiçou a oportunidade foi o V. Guimarães que chegou à vantagem do marcador ao minuto 44, por Mafalda Mariano. Num jogo onde o Sp. Braga fez, apenas, três remates à baliza, o único caminho que encontrou para chegar à igualdade foi através do auto-golo de Madeline Gravante. Ao minuto 62 o V. Guimarães chegou à vantagem, com golo de Vanessa Marques, resultado que não se alterou até ao apito final.
Com esta derrota, o Sp. Braga dá forma ao mau momento que vive em 2026 onde ainda não conseguiu vencer, ocupando o 7º lugar, com nove pontos. Já as «conquistadoras» somam 13 pontos, apenas a dois do 2º lugar.
O Torrense foi ao terreno do Damaiense vencer por 4-0, estabelecendo-se na segunda posição do campeonato. Num jogo com pouca história e com total domínio da formação de Torres Vedras, o destaque vai para a média venezuelana Daniuska Rodriguez que bisou na partida (36m; 69m). Os restantes golos foram apontados por Ava Seelenfreund (44m) e Tessa Salvestrin (89m).
O Torrense soma 15 pontos e ocupa o 2º lugar. Já o Damaiense soma o 11º jogo sem vencer e, por consequência, ocupa o último lugar com seis pontos.
Por último, o Marítimo foi ao reduto do Valadares de Gaia vencer por 3-2. Os golos da formação de Gaia foram apontados por Evy Pereira, que bisou na partida, aos minutos 5 e 90. Para o lado da equipa madeirense, Sara Ferreira (39m), Erica Costa (48m) e Rita Coutinho (80m) escreveram os seus nomes na vitória do Marítimo.
Com este triunfo, o Marítimo somou três pontos importantes na luta pela manutenção e ocupa 8º lugar, com oito pontos. Já o Valadares de Gaia perdeu a oportunidade, em caso de vitória, de subir ao 2º lugar da tabela classificativa.