Pauleta, capitã da equipa feminina do Benfica, escreveu o que lhe ia na alma, depois de confirmada a gravidade da terrível lesão no joelho direito que a vai afastar dos relvados por, pelo menos, dez meses, ou seja, para além do final da corrente temporada.

«Há dores que vão além do físico, e esta é uma delas. Não há palavras que possam descrever este momento. Não dá para explicar. Em poucos segundos, tudo parou e o mundo desabou... outra vez. Do nada, sem esperar nem imaginar, a vida muda. Sem conseguir fazer nada para que seja diferente», começou por escrever a jogadora na página pessoal do Instagram.

Pauleta tinha recuperado, há poucos meses, de outra lesão grave e, agora, vê novamente o mundo fugir-lhe debaixo dos pés. «Infelizmente, confirmou-se o que senti naquele momento: rotura total do LCA, 8 meses após o meu regresso aos jogos. Vai ser duro, tempos difíceis estão pela frente, mas há uma certeza que se mantém: desistir nunca foi uma opção. Já sofri muito na vida, e nunca virei a cara à luta. Desta vez não será diferente. Porque não conseguimos controlar o que nos acontece, mas sim a forma como o encaramos», destacou ainda.

A fechar a mensagem, Pauleta garante um regresso ainda mais forte. «Voltarei, disso não tenho dúvidas. O presente é duro, mas o futuro ainda está por escrever. Até já», destacou ainda a capitão do Benfica.