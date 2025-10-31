Diana Silva vai desfalcar a equipa feminina do Benfica por um período não inferior a mês e meio, depois de ter efetuado uma cirurgia abdominal, informou esta sexta-feira o clube.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que Diana Silva foi submetida a cirurgia abdominal eletiva. A futebolista terá um período de reabilitação não inferior a seis semanas», indicou o emblema da Luz.

A internacional portuguesa, que chegou ao Benfica esta temporada, com um contrato até junho de 2028 e depois de oito épocas no Sporting, com uma passagem pelo Aston Villa pelo meio, fez oito jogos pelas águias esta temporada.

A avançada de 30 anos deverá, assim, falhar os próximos três jogos no campeonato, além de três a quatro jogos na Liga dos Campeões.

Na dúvida está se Diana Silva estará já apta para o jogo com o Paris Saint-Germain, em casa, a 17 de dezembro, e para a visita ao Sporting, na oitava jornada da Liga, a 21 de dezembro.

Benfica e Sporting lideram, nesta altura, o campeonato, com 10 pontos em quatro jogos, enquanto na Champions feminina as águias ainda não somaram qualquer ponto em dois jogos, acumulando derrotas com Juventus (1-2) e com o Arsenal (0-2).