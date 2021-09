O Benfica e o FC Porto divulgaram esta segunda-feira os 'ratings' atribuídos aos seus jogadores no FIFA22, videojogo que será lançado em outubro.



Na formação encarnada, Grimaldo e Rafa são os jogadores com melhor pontuação global (82), ficando os atletas mais jovens no patamar oposto, como é habitual.



No FC Porto, a lista é liderada por Pepe e Tecatito Corona (82), com as promessas do clube no fundo da tabela virtual.



Confira na galeria associada a este artigo os ratings dos jogadores de Benfica e FC Porto e deixe a sua opinião.