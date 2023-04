Após o 2-0 de Romelu Lukaku no Benfica-Inter, adeptos do Benfica e convidados do Inter envolveram-se numa acalorada troca de palavras no topo do piso 3 da Bancada Emirates, abaixo da zona destinada à imprensa.

No local foram destinados alguns lugares para convidados da equipa italiana, que acabaram por misturar-se com adeptos dos encarnados.

Se no primeiro golo, da autoria de Barella, não houve grandes represálias, no segundo a reação foi diferente, com muita tensão à mistura, ao ponto de alguns adeptos/convidados dos nerazzurri terem descido logo da bancada.