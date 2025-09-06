A Liga confirmou que o Benfica-Rio Ave, jogo em atraso da primeira jornada da Liga, vai jogar-se a uma terça-feira.

O jogo realiza-se a 23 de setembro a partir das 20h15, três dias depois da deslocação dos encarnados a casa do AVS e três dias antes da receção ao Gil Vicente. Já o Rio Ave tem quatro dias antes (a 19) uma receção ao FC Porto e joga ,depois, dia 29, na visita a casa do Famalicão.

Recorde-se que a partida foi adiada devido à participação do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.